Prefeitura inicia estudos para revitalização do Estádio Emílio Gunha

A Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) requereu ao Instituto Água e Terra do Paraná (IAT) a chamada licença ambiental simplificada para realizar os primeiros estudos do projeto de revitalização do Estádio Emílio Gunha, que fica anexo ao complexo CSU.

A obra é uma reivindicação antiga dos amantes do futebol em Araucária, que sonham em ver o local sediando partidas oficiais. Recentemente, inclusive, a torcida do time do Araucária ECR, Malucos da Tribo, chegou a propor um abaixo assinado para que o Emílio Gunha fosse reformado.

De acordo com a Superintendência de Pesquisa e Planejamento Urbano da SMPL, este primeiro requerimento feito ao IAT é necessário porque boa parte da área que abriga o Emílio Gunha está dentro de APP (Área de Preservação Permanente). Logo, é necessário que o órgão estadual se manifeste sobre a possibilidade legal de intervenções estruturais naquele espaço.

O projeto pensado pela SMPL para o Estádio Emílio Gunha prevê a ampliação da atual arquibancada, a qual deve ter capacidade para até 2.000 pessoas. O espaço terá separação das torcidas da casa e dos visitantes.

Outra intervenção que o estádio receberá é a ampliação dos vestiários dos jogadores e técnico, além da reforma e implantação de uma cobertura no espaço destinado ao chamado banco de reservas. Haverá ainda estacionamento exclusivo para a comissão técnica e atletas, além da construção de bilheteria específica para compra de ingressos para visitantes e torcida local.

Outra melhoria prevista no projeto é a edificação de salas de imprensa, monitoramento e posto policial. O local ainda ganhará novos sanitários para uso das duas torcidas.

Todo esse estudo ainda é preliminar e não há data certa para que o projeto saia do papel.

Fotos de: Marco Charneski e Eliziel Dutra.

Edição n. 1356