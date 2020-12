Prefeitura inicia implantação do sistema de câmeras de monitoramento do ESTAR; fiscalização de tempo ocorrerá em breve

Compartilhe esta notícia

Foto: Everson Santos

Em Araucária o sistema de estacionamento rotativo é totalmente gratuito, sem necessidade de cadastro e o veículo pode permanecer por até duas horas em um mesmo setor. O município está investindo em tecnologia para melhorar o monitoramento do fluxo de veículos, por meio da leitura das placas de carros e caminhões, nas áreas onde há o rotativo. Uma viatura do Departamento de Trânsito das duas que serão equipadas com as câmeras, circula pelas vias neste período de implantação do sistema; a fiscalização eletrônica iniciará em breve. Um aplicativo será lançado para auxiliar os motoristas no controle do tempo de permanência naquele setor, entre outros recursos.

O controle de tempo dos veículos nos setores de estacionamento rotativo é feito por meio de leitura de placas pelas câmeras. Esses equipamentos estarão em dois veículos do Departamento de Trânsito que circulam pelo trajeto com frequência. É a inteligência artificial que ‘filtrará’ quais os veículos que estão parados no mesmo setor há mais de 2 horas, identificado nas placas do Rotativo, e por isso, passível de multa. O limite de até duas horas para uso visa garantir que mais de uma pessoa tenha o direito a utilizar a vaga ao longo do dia.

Segundo o Departamento de Trânsito de Araucária, durante o período de teste, que seguiu as normas de contratação do sistema, as câmeras realizaram a leitura de cerca de 10 mil placas ao dia. O sistema de monitoramento por câmeras também ajudará a compreender o fluxo de veículos e a ocupação das vagas nas regiões onde há estacionamento rotativo e, com isso, informações importantes para o planejamento de novas ações nesta área.

APLICATIVO

Um aplicativo de uso fácil para celular também vai auxiliar o motorista no controle do tempo restante que o veículo pode permanecer no local. É importante esclarecer que o aplicativo será um apoio tecnológico para os motoristas; o uso da vaga de estacionamento rotativo não depende de uso de celular. De acordo com o Departamento de Trânsito do município, o aplicativo é importante porque vai poder alertar o motorista de que o tempo de estacionamento naquele setor está acabando. Até então, o controle de tempo do motorista era feito apenas olhando no seu relógio. Outras informações sobre o aplicativo serão divulgadas quando estiver disponível para download.

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O ROTATIVO

Como sei se a vaga está na área de estacionamento rotativo?

RESPOSTA: Em todos os locais onde há rotativo há placas com informações de identificação do setor e outros detalhes como dias e horários de vigência.

O estacionamento rotativo é gratuito, mesmo?

Sim. Não é necessário pagar nada e nem adquirir tíquete ou registrar presença.

Quem tem direito à gratuidade no estacionamento rotativo?

Todos. Simplesmente não há cobrança para estacionar nas vagas estabelecidas no estacionamento rotativo de Araucária.

O que é esse código do setor na placa do Estar?

É o código que determina os trechos de estacionamento do estacionamento rotativo no município. Quem está prestes a ultrapassar o tempo de 2 horas de permanência no mesmo setor, algo que não é permitido, deve deslocar o veículo até um setor com outro código na placa do Estar.

O que preciso fazer para utilizar o estacionamento rotativo?

Basta estacionar na vaga livre e cuidar parta não ultrapassar o tempo de permanência permitido de 2 horas no mesmo setor.

Preciso utilizar o aplicativo para utilizar o estacionamento rotativo?

Não. O aplicativo é para facilitar o controle do tempo para não ultrapassar as 2 horas no mesmo setor/área. O motorista pode fazer o controle de tempo pelo relógio, se estiver sem celular.

Como o Trânsito monitora o tempo de permanência dos veículos nas vagas do estacionamento rotativo?

Duas viaturas do Departamento de Trânsito estão equipadas com câmeras que fazem a leitura de placas dos veículos pela rota onde passam. O limite de 2 horas passa a ser contado a partir da primeira leitura da placa do veículo no setor.

A equipe de Trânsito vai avisar que o tempo de estacionamento do veículo naquele setor acabou?

Não. A leitura das placas ocorre de maneira automática. A equipe de Trânsito não para no local para tratar de tempo de permanência. Quem precisa ter o controle do limite de tempo é o motorista, seja por olhar no relógio ou por meio do aplicativo para este fim.

O que ocorre se ultrapassar as 2 horas de permanência autorizada na vaga?

Caso o sistema de câmeras registre o veículo por mais de 2 horas no mesmo setor de estacionamento do Estar (contado a partir da 1ª leitura da placa pelas câmeras), a inteligência artificial envia automaticamente o registro (em imagens) da situação para análise do Departamento de Trânsito.

O que fazer se for necessário mais tempo de estacionamento?

Se for necessário mais de 2 horas de estacionamento o motorista deve se dirigir até uma vaga em outro setor próximo ao de onde estava (verificar o código na placa do Estar). Em um novo setor de Estar, a contagem de tempo de até 2 horas inicia novamente a partir da primeira leitura via câmera.

Vagas específicas para Idosos e Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) também devem respeitar o limite de 2 horas?

Sim. As regras de tempo de permanência são iguais. Vale lembrar que para utilizar essas vagas exclusivas para idoso e PNE é preciso ter a credencial fornecida pelo Departamento de Trânsito e deixá-la visível no painel do veículo.

Como fica a situação de veículos de carga e descarga?

O estacionamento rotativo conta com vagas previstas para carga e descarga. Caso haja necessidades pontuais de carga e descarga em outros trechos é preciso entrar em contato com o Departamento de Trânsito (3614-1444) para obter autorização. Sem essa autorização, é possível que o motorista seja notificado por estacionar em local não autorizado.

As placas de motos também serão monitoradas pelas câmeras para controle de tempo?

Não. O foco do monitoramento com câmeras para fim de controle de tempo do estacionamento rotativo é placas de carros e caminhões. As motos ficam de fora do limite de permanência de até 2 horas nos setores do estacionamento rotativo.

Texto: PMA