Técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) apresentaram nos últimos dias ao prefeito Gustavo Botogoski (PL) e à secretária de Saúde, Renata Botogoski, o projeto de construção da nova Unidade de Saúde da Família São José, mais conhecida como Centro de Saúde do Tupy.

O projeto também foi apresentado ao Conselho Municipal de Saúde de Araucária na noite desta terça-feira, 28 de outubro. A ideia da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) é que a licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela obra esteja publicada até o final de novembro.

De acordo com o secretário de Planejamento, Alberto Mario Silva Junior, após muitas pesquisas e tendo em vista a experiência negativa que a comunidade do Campina da Barra teve com a obra inacabada deixada pela gestão passada, os técnicos da pasta optaram por mudar o sistema construtivo da nova USF Tupy para o chamado modular off-site 3D. “Estamos falando de um sistema já consolidado no mercado, mas inovador em Araucária. Ele permite a conclusão da obra num tempo muito inferior ao da construção convencional. Conseguimos também um rigoroso controle de qualidade fabril. Temos chances quase nulas da necessidade de um aditivo, seja de prazo ou valor. Para o meio ambiente a opção modular também é melhor, graças a menor geração de resíduos e eficiência energética”, explicou.

O novo Centro de Saúde Tupy será erguido num imóvel da Prefeitura com área de quase 6.300 metros quadrados que fica na rua dos Narcisos, esquina com rua Jardineira. O terreno fica em frente ao CRAS Tupy. A USF terá 1.086 metros quadrados de área construída. O setor de atendimento ambulatorial terá 12 consultórios clínicos, 2 consultórios de enfermagem, 3 consultórios de odontologia, além de salas de vacina, acolhimento, curativo, nebulização, farmácia e sala de observação.

A área de apoio administrativo terá sala de reuniões, sanitários para o público em geral, sala dos agentes comunitários de saúde, sala para marcação de consultas, salas de espera, recepção e sala de coordenação. Já o espaço destinado para apoio logístico contará com vestiário e copa para funcionários, almoxarifado, depósito de material de limpeza, abrigo para resíduos, abrigo GLP e estacionamentos. Haverá ainda um setor para apoio técnico com sala de materiais, esterilização, desinfecção, expurgo e paramentação.

COMO FUNCIONA O SISTEMA MODULAR OFF-SITE 3D

A construção de prédios públicos no sistema modular off-site 3D já é uma realidade em vários municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Na Capital, por exemplo, o Cmei Novo Horizonte, com 858 metros quadrados, foi construído em apenas 4 meses.

A principal razão da agilidade na execução desse tipo de obra é que quase a totalidade dela é executada dentro de uma fábrica. Os módulos já vêm prontos para o terreno, sendo literalmente montadas no imóvel como se fossem uma espécie de lego. “Como são feitos num ambiente controlado o trabalho não fica sujeito, por exemplo, a intempéries, como chuvas, vendavais e coisas do gênero”, explica Alberto.

Essencialmente o que será feito no terreno é a fundação, pisos externos de áreas descobertas e a montagem final dos módulos. “Estamos falando de um sistema construtivo com estrutura em perfil metálico, painéis isotérmicos que oferecem isolamento térmico e acústico, todos antichama”, acrescenta o secretário.

