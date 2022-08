Prefeitura instalará quase 500 luminárias na PR-423. Obras começam nos próximos dias

Empresa que venceu a licitação promovida pela Secretaria de Urbanismo terá até 180 dias para concluir os serviços

O breu que dificulta a vida de motoristas e pedestres que precisam trafegar pela trecho araucariense da PR-423 está com os dias contados. Isto porque, a partir dos próximos dias, a Prefeitura começa a instalar quase 500 luminárias de led ao longo da rodovia.

As obras serão executadas pela empresa Proenge Engenharia, que venceu a licitação promovida pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), sendo que devem ser concluídas em até seis meses. O contrato com a Proenge foi publicado em Diário Oficial esta semana e a colocação dos postes e luminárias às margens da PR-423 começam até o final de agosto.

De acordo com informações do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura, algo em torno de 14 quilômetros da rodovia passará a ter luminárias em LED. Isso corresponde a todo o trecho araucariense da via. O investimento na obra é de quase R$ 2,3 milhões. Os recursos são oriundos do próprio Município. Justamente por isto é que a iluminação pública alcançará apenas o perímetro araucariense da rodovia.

As obras iniciam na proximidade iniciando nas proximidades da Gerdau e sendo finalizada na divisa de Araucária com Campo Largo, demarcada pela ponte sobre a represa do Rio Verde. A execução do serviço demorou um pouco porque houve a necessidade de autorização do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), já que estamos falando de uma rodovia estadual.

