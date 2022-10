Prefeitura investe mais de R$ 43 milhões na construção e ampliação de 7 escolas e Cmeis

Pelo menos sete escolas e cmeis de Araucária estão sendo construídos ou completamente reformados pela Prefeitura neste exato momento. É o maior investimento já registrado em infraestrutura educacional na cidade nos últimos trinta anos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), são cinco as escolas municipais que estão ganhando novas sedes ou sendo completamente revitalizadas: a Escola Municipal Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto, no conjunto Maranhão, está recebendo investimento de R$ 3.998.373,69.

Já a Escola Egipciana Swain Paraná Carrano, no Jardim Iguatemi, está sendo reerguida do zero ao custo de R$ 7.427.608,86. O complexo do CAIC, onde fica a Escola Eglé Cordeiro Machado Pinto, no Jardim Califórnia, é outra grande obra da educação e está recebendo aporte de R$ 10.586.834,01. A reforma e ampliação da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, no jardim Industrial, será totalmente reformada e ampliada ao custo de R$ 4.083.747,89. Da mesma forma a Escola João Leopoldo Jacomel, no Gralha Azul, está ganhando novo prédio ao custo de R$ 8.854.988,35. As outras duas grandes obras que a Educação está encampando neste momento é a construção CMEI Maria de Lourdes, no Iguatemi, com investimento de 5.095.505,69 e o CMEI Professora Maria Alice Montrezol, no Industrial, que está sendo erguido ao custo de R$ 3.087.600,00.



Ainda conforme a Secretaria de Educação, ao longo dos próximos meses, novas escolas e cmeis da cidade também ganharão prédios novos ou ampliações. Das sete unidades educacionais em obras, o CMEI Professora Maria Alice Montrezol, conhecido também por CMEI Industrial, é o que está com obra mais avançada. A previsão é que ele seja entregue para a comunidade ainda neste ano. A área total do novo prédio será três vezes maior que a da construção antiga, passando de 385m² para 1.251 m². As demais construções foram iniciadas recentemente e os projetos, elaborados pela equipe da Secretaria de Planejamento, chamam atenção pelo porte e novas linguagens visuais.



O novo CMEI Iguatemi, por exemplo, terá área total construída quinze vezes maior que a do prédio atual e estará em um novo terreno, próximo ao antigo local. Quase ao lado do CMEI, outra obra que já saiu do chão é a Escola Municipal Professora Egipciana Carrano. A nova estrutura terá 2.500m² e substituirá a edificação antiga, que era parte em alvenaria e parte em madeira.



Integradas



Também conforme a Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), no caso das escolas Deputado João Leopoldo Jacomel (jardim Gralha Azul) e Professora Eglé Cordeiro Machado Pinto (no Califórnia), além da ampla estrutura, os projetos preveem a construção de espaços de lazer abertos para a comunidade. Na nova Jacomel, por exemplo, o prédio será visto da rua com destaque e, em frente a ele, haverá uma praça aberta para os moradores, independente do horário de atendimento da unidade educacional. Já a nova escola Eglé terá praça integrada à unidade a estruturas como uma academia com equipamentos para musculação, sala de avaliação física, sala para atividades em grupo e vestiários, além de mesas de pingue-pongue, espaços para a prática de jogos de xadrez e outros.



Fotos – Carlos Poly

Texto: Waldiclei Barboza