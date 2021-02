Prefeitura investe R$ 400 mil na compra de novos aparelhos de ultrassom para o HMA

Compartilhe esta notícia

Dos três novos aparelhos, dois já estão instalados. Foto: Marco Charneski

O Hospital Municipal de Araucária (HMA) recebeu nos últimos dias três novos aparelhos de ultrassom. Os itens foram adquiridos pela Prefeitura por meio de processo licitatório e fazem parte de uma série de aquisições que foram feitas recentemente para renovar o parque de equipamentos do HMA.

Só esses três aparelhos de ultrassom custaram, juntos, R$ 400 mil. Dois deles são da marca Medicalway e já estão instalados. O terceiro equipamento é da marca Phillips e deve ser posto para funcionar nos próximos dias.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), até a compra destes três novos equipamentos, o HMA só possuía um aparelho de ultrassom, que estava danificado há algum tempo.

Os dois aparelhos que estão em funcionamento são de última geração, com opção para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exames de medicina interna, obstetrícia, ginecologia e urologia, além de poder ser utilizado para exames em mama, tireoide e músculo esquelético.

Já o aparelho de ultrassom da Philips, que será instalado nos próximos dias, pode ser utilizado também em exames de cardiologia avançada. O modelo comprado pela Prefeitura é Affiniti 50.

Renovação

Ao todo, o projeto de renovação do parque prevê investimento de R$ 5 milhões. Deste total, R$ 3,5 milhões são oriundos de uma linha de financiamento do Governo do Estado e o restante é contrapartida da Prefeitura.

Além dos aparelhos de ultrassom, foram comprados uma mesa ortopédica, um bilirrubinômetro, dois detectores fetais de mesa, três eletrocardiógrafos, dois monitores fetais, quatro oxímetros, dois aparelhos de Raio-X digital, uma serra elétrica ortopédica, quatorze respiradores, quinze camas hospitalares, um mamógrafo, dois berços aquecidos, três dopplers fetais de bolso, quatro incubadoras neonatais, uma mesa cirúrgica para cirurgia geral e vinte monitores multiparâmetros.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021