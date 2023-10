Prefeitura irá disponibilizar curso gratuito sobre relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho

A Prefeitura de Araucária está oferecendo um curso gratuito com o tema “Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho”. As inscrições serão abertas na próxima terça-feira, 17 de outubro, podendo se inscrever apenas maiores de 16 anos.

Serão duas turmas de período diurno e noturno, com apenas 30 vagas cada uma. No horário da noite, a aula terá início no dia 18 de outubro e finalizará no dia 29 de novembro, com horário apenas na quarta-feira das 19 às 22h. Na classe diurna, as aulas serão em todas as quintas das 8h às 11h, com início no dia 19 de outubro até o dia 30 de novembro.

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), irá disponibilizar o certificado de conclusão de curso, onde a carga horária é de 18 horas.

Para quem tiver interesse, deverá comparecer à sede da Secretaria de Trabalho (SMTE), no dia 17 de outubro com documento com foto. A SMTE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, bairro Sabiá.