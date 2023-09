Prefeitura irá revitalizar a Avenida dos Pinheirais

Três empresas estão na disputa para executar a obra de revitalização da Avenida dos Pinheirais, uma das principais vias de interligação da região industrial de Araucária ao bairro Capela Velha.

A licitação foi aberta recentemente pela Prefeitura e prevê que algo em torno de 1700 metros de extensão da via sejam revitalizados. A obra será iniciada no encaixe da Avenida dos Pinheirais com a Avenida das Araucárias e seguirá até a rotatória com a Avenida das Nações. O investimento nesse projeto é de R$ 9,5 milhões e as empreiteiras Venturi e Zen Ltda., Viaplan Engenharia Ltda. E De Amorim Construtora Ltda. Querem tocar o serviço. As três já foram consideradas aptas documentalmente pela comissão de licitações do Município. A próxima etapa da concorrência é justamente a chamada fase de propostas, em que são abertos os envelopes para descobrir quais das empreiteiras oferecerá o melhor preço para execução da obra.

A revitalização da Avenida dos Pinheirais é considerada uma importante obra de preparação da infraestrutura viária da cidade com o objetivo de estruturar aquela região para as próximas décadas. Entre os serviços incluídos nessa licitação está toda a parte de terraplanagem, com reforço de base, drenagem, galerias, sarjetas, meios-fios, serviços de sinalização viária e a colocação de 15 mil metros quadrados de concreto betuminoso usinado a quente, o chamado CBUQ, que é o asfalto definitivo, aquele lisinho.

A previsão da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), que foi quem executou o projeto que embasa a licitação e que ficará responsável pela fiscalização dos serviços, é que – depois de iniciada – a obra leve em torno de dez meses para ser concluída. Neste período, invariavelmente, o tráfego na região deve ficar complicado, necessitando que os motoristas tenham paciência e, na medida do possível, já pensem em caminhos alternativos para não ficar preso em congestionamentos.

Binário com a Curió

Quem está lendo esta matéria talvez esteja fazendo a seguinte pergunta: já que vão revitalizar a Pinheirais, existe a previsão de implantação de um binário dela com a Rua Curió? A resposta é sim. Porém, quando isto acontecerá só Deus sabe. Isto porque a obra depende de uma autorização da Petrobras, já que a implantação deste binário careceria de uma adequação viária na região do Jardim Ipês, com a melhoria da pavimentação que passa sobre as tubulações da refinaria. A Prefeitura só pode executar esse serviço com autorização da direção da petrolífera, que até o momento não deu seu aval.

