Prefeitura lança concurso para contratação de 31 médicos

A Prefeitura de Araucária publicou nesta quinta-feira, 24 de agosto, o edital de abertura para contratação de profissionais para área da saúde. Ao todo, são 31 vagas para médicos e 15 para técnicos de enfermagem.

De acordo com o edital, as inscrições começam em 28 de agosto e seguem até 8 de outubro, sendo que elas devem ser feitas pelo site www.fundacaofafipa.org.br. A taxa de inscrição para os interessados é de R$ 100,00.

A aplicação das provas objetivas está marcada para acontecer em 29 de outubro, com a divulgação do resultado definitivo marcada para 4 de dezembro.

Vagas e salário

Das 31 vagas para médicos, 13 são para generalistas. Esses médicos precisam cumprir carga de trabalho de 40 horas semanais. O salário para esses profissionais é de R$ 16.541,04 por mês, além de auxílio-alimentação de R$ 1.100,00.

As outras 18 vagas constantes no edital são para carga de trabalho de 20 horas semanais, com salário mensal de R$ 8.270,51, além de R$ 1.100,00 a título de auxílio-alimentação. Os postos disponíveis são para clínico geral (8 vagas). Há ainda 9 vagas para médicos especialistas: alergologista (1), dermatologista (1), médico do trabalho (1), endocrinologista (1), endocrinologista pediátrico (1), neurologista (1), otorrinolaringologista (1), reumatologista (1), médico sanitarista (1) e urologista (1).

O concurso também prevê a classificação de médicos unicamente para formação de cadastro de reserva na seguintes especialidades: angiologista vascular, cardiologista, oftalmologista, ortopedista e psiquiatra, além do chamado médico plantonista. Este último profissional trabalha 24 horas seguidas por semana. Ele precisa ter, no mínimo, dezoito meses de experiência em unidades de pronto atendimento ou pronto socorro. O salário oferecido é de R$ 9.675,51 mensais, além de R$ 1.100,00 de auxílio alimentação.

Técnico de enfermagem

A Prefeitura também concurso para o cargo de técnico de enfermagem. São 15 vagas. A carga horária semanal de trabalho para a função é de 40 horas. O salário oferecido é de R$ 2.798,24, além de auxílio alimentação de R$ 1.100,00.