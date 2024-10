Prefeitura não conclui serviço de tapa-buracos no Cachoeira e moradores ficam na bronca

Moradores da Rua Júlio Pinior Szymanski, no bairro Cachoeira, estão incomodados com um serviço de tapa-buracos que a Prefeitura iniciou há cerca de um mês, parou depois de duas semanas e ainda não concluiu. “Eles começaram a obra na rua para fechar os buracos que estavam há um século aqui e agora não aparecem mais para terminar. Já liguei diversas vezes para a Prefeitura e eles disseram que pararam por conta do mau tempo, depois falaram que o serviço está na programação, porém não tem previsão, por isso acho que estão nos enrolando”, reclamou uma moradora.

Os moradores afirmam ainda que por conta do serviço inacabado, a rua ficou tomada pela poeira. “Eles vieram aqui porque o asfalto estava ruim, afundando e cheio de buracos. Daí fizeram uma esculhambação, sendo que era só tapar os buracos. Eu não conseguia sair de casa nem pra trabalhar, foi o maior transtorno. Falaram que iam voltar pra terminar e até agora ficou só na areia”, relata outra moradora.

Ela relatou também que em uma das ligações que fez à Prefeitura, foi informada que o material necessário para concluir o serviço estava em falta. “Falaram que o material estava pra chegar e já se passaram três semanas e nada. Depois foi a desculpa do mau tempo, e finalmente disseram que não havia previsão para o término da obra. Não sabemos mais a quem recorrer”, disse.

Sobre as reclamações dos moradores, a Secretaria Municipal de Obras (SMOP) informou que a Usina de Asfalto está passando por um processo de manutenção. Explicou ainda que logo após a conclusão desse serviço, as ações de tapa-buracos serão retomadas e existe a possibilidade de que os serviços na Rua Júlio Piniôr Szymanski ocorram já na próxima semana.

Edição n.º 1438.