Prefeitura oferta curso do Senac de Gestão Administrativa em Empresas

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), abre inscrições gratuitas na próxima sexta-feira (16/06), para o curso do Senac de Gestão Administrativa em Empresas. As inscrições poderão ser realizadas por ordem de chegada, a partir das 7h30 na SMTE/Agência do Trabalhador.

Para fazer matrícula é necessário ter 16 anos e ensino fundamental completo, levando documentos pessoais, comprovante de escolaridade e de residência, serão disponibilizadas 20 vagas para turmas que vão iniciar ainda no mês de junho.

O objetivo da iniciativa é proporcionar aos participantes conhecimentos sobre atividades administrativas visando o desenvolvimento das rotinas de trabalho. O conteúdo prevê abordagem da evolução das teorias de administração, princípios administrativos, planejamento, organização, controle, direção e atividades. Além de tratar a respeito de caracterização da empresa como setores e funções: finanças, comercial, material e patrimônio, recursos humanos, arquivo e protocolo.

Sobre a SMTE

A Agência do Trabalhador/SMTE de Araucária fica na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – Sabiá – atendimento em dias úteis das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. Mais informações pelo WhatsApp: (41) 3643-4315.