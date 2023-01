Prefeitura quer licitar a construção de 10 novos postos de saúde em 2023

Parte dos recursos que o Município pretende contratar junto à Caixa Econômica Federal já tem destinação certa: a construção de novos prédios para abrigar unidades básicas de saúde, as chamadas UBSs.

O projeto de lei que autoriza o Município a contratar essa linha de financiamento já está em tramitação pela Câmara de Vereadores e deve ser analisado e votado até o final da primeira quinzena de fevereiro. Ao todo, a “carta de crédito” é de R$ 200 milhões. O dinheiro será utilizado essencialmente para obras de Educação e Saúde, todas de melhoria da infraestrutura de espaços vinculados a essas áreas.

No caso da Saúde, a meta que o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) se impôs é audaciosa: licitar em 2023 a construção de dez novos prédios para abrigar UBSs, que são a porta de entrada do cidadão no sistema único. Embora audaciosa, ninguém dúvida que o prefeito irá conseguir atingir 100% dela ou pelo menos 90%. Isto porque uma das obras depende ainda de uma questão de desapropriação de área. Somadas, essas obras devem receber investimentos de quase R$ 100 milhões.

Foto: Divulgação. Projeto da UBS do Fazendinha na zona rural do Rio Abaixinho.

Dos dez novos prédios, seis dizem respeito a reconstrução de unidades que já existem, mas que hoje funcionam em estruturas deficitárias. É o caso da UBS São José, que fica no Campina da Barra. A licitação já está em andamento, com abertura dos envelopes marcada para amanhã, 27 de janeiro. Outra tradicional unidade que deixará de ganhar remendos para ter um prédio novo é o Santa Mônica, que hoje fica em terreno anexo ao Parque Cachoeira. O novo prédio será erguido num outro terreno e terá estrutura ampla e moderna. A previsão é que a fase externa do processo licitatório tenha início até o final do mês que vem. Este também é o prazo para que o certame de construção da nova UBS Fazendinha, que fica na localidade rural do Rio Abaixinho, seja publicado. Já para o mês de maio deve ser lançada a licitação para reforma e ampliação da UBS Alceu do Vale Fernandes, que fica no Costeira. Por sua vez, para o segundo semestre, entram nas pranchetas dos arquitetos e engenheiros da Secretaria de Planejamento os projetos de reforma e ampliação da UBS São Francisco de Assis, que fica no Fazenda Velha, e a Padre Francisco Belinowski, localizada no Thomaz Coelho. A ideia é que ambas as licitações aconteçam no último trimestre deste ano.

O projeto de dar nova cara para a infraestrutura de saúde do Município inclui ainda a criação de quatro novas unidades básicas. A Israelense, que será erguida no Capela Velha, tem previsão de abertura do processo de licitação agora para abril. Já a UBS do Jardim Turim, no Campina da Barra, também deve ter o certame iniciado em abril. Para o segundo semestre será a vez da UBS Gralha Azul, no bairro Costeira, ter o projeto finalizado. Uma última UBS prevista para este ano é do jardim Plínio. Essa, porém, depende ainda de questões externas para sair do papel. Isto porque o imóvel da região com condições de abrigá-la precisa ser desapropriado.

“Investimos muito nos últimos anos na infraestrutura da área rural, construção de cmeis, melhorias no transporte coletivo, equipamentos para nossa Guarda Municipal, iluminação pública, estrutura de lazer e estávamos precisando dar essa alavancada na estrutura de saúde”, comentou Hissam. Ele ainda destacou que a cidade tem hoje um dos maiores orçamentos do Estado para a área da saúde, mas que é preciso sempre buscar formas de proporcionar ao usuário um atendimento mais humanizado. “Essas novas estruturas serão modernas, acolhedoras e estamos focando muito na atenção primária. Queremos resolver o máximo de problemas de saúde nas UBSs, pois isso desafoga o atendimento na UPA”, analisou.

Veja quais são as novas estruturas de UBS que devem ser licitadas ainda em 2023

Centros de Saúde que serão criados UBS Israelense

Localidade: Jardim Israelense, no Capela Velha UBS Turim

Localidade: No jardim Roma, bairro Campina da Barra UBS Gralha Azul

Localidade: No conjunto Gralha Azul, bairro Costeira UBS Plinio

Localidade: Jardim Plínio, no bairro Capela Velha

Centros de Saúde que ganharão novos prédios ou serão revitalizados