Prefeitura reabre inscrições para curso de violão

Foto: divulgação

Interessados no curso de violão da Prefeitura de Araucária podem se inscrever nas aulas gratuitas entre os dias 26 de julho e 2 de agosto, pelo site https://araucaria.atende.net/cidadao/pagina/curso-de-violao-smct ou pelo aplicativo Atende.net. Não é necessário ter conhecimentos musicais prévios, porém o candidato às vagas precisa ter o instrumento, no mínimo 12 anos completos, acesso à internet e total disponibilidade de horário para participar do curso, que é online, gratuito e tem vagas limitadas.

As aulas, com início a partir de 3 de agosto, ocorrerão no período da manhã, das 10 às 11 horas, com opção de dias: terça, quinta ou sexta-feira. As inscrições devem ser feitas pelo responsável legal (no caso de menor de 18 anos). A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo entrará em contato para confirmar a matrícula. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614 7637.

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021