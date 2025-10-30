A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), promove na próxima quarta-feira, 5 de novembro, um novo mutirão do primeiro emprego, oferecendo 70 vagas de trabalho em Araucária para o cargo de auxiliar de produção, com salário de R$ 2.270.

A ação é voltada a jovens maiores de 18 anos com ensino fundamental completo, que buscam o primeiro emprego em Araucária ou desejam ingressar no mercado de trabalho. O mutirão acontece das 13h às 16h30, na Agência do Trabalhador de Araucária, localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, nº 333, bairro Sabiá.

Durante o evento, os participantes poderão atualizar o currículo, realizar entrevistas com recrutadores, receber orientações profissionais gratuitas e concorrer a vagas de emprego em diversas áreas.

Os interessados devem levar RG, CPF e currículo impresso para participar do processo seletivo.