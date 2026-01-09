A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego (SMTE) e em parceria com empresas locais, divulgou as datas do primeiro Mutirão de Emprego de 2026. A ação vai acontecer entre os dias 12 e 16 de janeiro, no Terminal Central. O objetivo é facilitar o acesso a oportunidades de trabalho e promover a recolocação profissional dos cidadãos da região. O evento, sempre das 12h às 18 horas, é gratuito e aberto a todos os interessados.

Conforme informações da SMTE, durante o evento serão oferecidos atendimentos para cadastro e atualização de currículos, oferta de vagas de emprego em diversas áreas, entrevistas com recrutadores no local e orientações profissionais gratuitas. É importante levar no dia do mutirão: RG, CPF e currículo impresso.