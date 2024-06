Prefeitura realizará Feira de Crédito para empreendedores locais na próxima quarta (19)

A Prefeitura de Araucária, por meio Espaço do Empreendedor, realizará na próxima quarta-feira, 19 de junho, uma Feira de Crédito. O evento acontecerá das 13h às 16h no saguão do Paço Municipal, e não é preciso efetuar uma inscrição prévia para poder participar.

Empreendedores da região, além de poderem negociar crédito com juros mais baixos, também vão poder conhecer as propostas das instituições financeiras que estarão participando do projeto.

As instituições financeiras que estão confirmadas, de acordo com a organização do evento, são: Caixa, Cresol, Sicoob, Coopesf, Garanticoop e Fomento Paraná.

O Paço Municipal está localizado na Rua Pedro Druszcz, nº 111, no Centro de Araucária. O Espaço Empreendedor é um projeto que funciona no Paço Municipal, e oferece orientações e serviços de apoio para os empreendedores locais.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Já o atendimento virtual é realizado via WhatsApp pelo número (41) 3614-1781.