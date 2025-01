Prefeitura tem 70 vagas para curso de mecânica básica. Saiba como se inscrever

A Prefeitura de Araucária abre, na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, as inscrições para o curso gratuito de Mecânica Básica Industrial, com carga horária de 140 horas. São 70 vagas disponíveis para a capacitação, que está aberta a pessoas a partir de 14 anos, com ensino fundamental completo ou em andamento.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador com os seguintes documentos originais: CPF e RG. Também é necessária a entrega de cópias de: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, certidão de nascimento/casamento e histórico escolar ou declaração de escolaridade. Além disso, é preciso ter um e-mail pessoal. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável maior de 18 anos no momento da matrícula.

As aulas serão realizadas de 10 de fevereiro a 04 de abril, das 8 às 12h, na Agência do Trabalhador.

Serviço

A Agência do Trabalhador/Secretaria de Trabalho está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – Sabiá, e funciona das 8h às 12h e das 13 às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.