Prefeitura tem projeto de esporte e lazer para a Praça Alberto Markovicz

Equipamentos da academia serão trocados. Foto: divulgação

A comunidade do bairro Thomaz Coelho, que utiliza a Praça Alberto Markovicz como ponto de lazer e de práticas esportivas, está insatisfeita com as atuais condições do espaço. Eles alegam que os equipamentos da academia ao ar livre e os brinquedos do parquinho infantil estão enferrujados e muitos estão quebrados. “Faz tempo que a praça não recebe um trabalho de manutenção, isso aqui tá meio largado, e a gente precisa de um espaço na comunidade para praticar exercícios e para nossas crianças brincarem”, disse um morador.

Outra moradora comentou sobre a necessidade de a Prefeitura investir em mais locais de lazer para a população. “A gente já não tem pra onde ir por conta dessa pandemia, todo lugar vira uma aglomeração, e se nem a praça está apta a receber as pessoas, sendo um local ao ar livre que permite um distanciamento, só nos restar ficar trancados em casa”, reclamou.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), informou que já há um projeto pronto para a Praça Alberto Markovicz. O projeto prevê a construção de uma quadra poliesportiva coberta para a comunidade, além de um espaço de convivência com parquinho infantil e academia para idosos. Já a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) informou que aguarda orçamento para poder iniciar a licitação para contratar a empresa que realizará a obra.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021