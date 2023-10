Prefeitura terá expediente normal na sexta-feira 13

O prefeito Hissam Hussein Dehaini optou por não decretar ponto facultativo na sexta-feira, 13 de outubro. Com isso, as repartições publicadas da Prefeitura não terão expediente na quinta-feira, 12 de outubro, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas funcionam normalmente na sexta.

Esta matéria, inclusive, serve para retificar uma informação veiculado na coluna Notas Políticas do jornal O Popular, que circula nesta quarta-feira (11). Lá, informamos que haveria ponto facultativo na Prefeitura. A informação, porém, estava equivocada. E por este equívoco, O Popular pede desculpas.

Feita a correção, vamos aos horários de funcionamento de algumas das repartições públicas municipais esta semana.

Transporte coletivo

Os ônibus do sistema TRIAR circularão em horário de DOMINGO no dia 12 de outubro e de DIA ÚTIL no dia 13 de outubro.

Limpeza pública

A coleta de lixo orgânico e de materiais recicláveis (coleta seletiva) não ocorrerá no dia 12 de outubro. O atendimento será normal no dia 13.

Educação

Seguindo o calendário escolar de 2023, as unidades educacionais estarão fechadas no feriado nacional (12) e também no dia 13.

Atendimento GMA

A Guarda Municipal tem atendimento normal para as ocorrências todos os dias. Os moradores podem solicitar apoio pelo telefone 153.

UBS

As unidades de saúde (posto de saúde) estarão fechadas no dia 12/10. Na sexta-feira (13), o atendimento será normal.

Trânsito

Atendimento normal dos agentes de trânsito durante todos os dias.

Urgência e emergência

Os serviços de urgência e emergência (como UPA, SAMU, Central de Remoção de Pacientes, Hospital Municipal, Pronto Atendimento Infantil) e Vigilância Epidemiológica continuam seus serviços normalmente todos os dias, sem qualquer alteração.

Foto: Carlos Poly / SMCS