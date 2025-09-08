A 27ª edição do Prêmio Melhores do Ano Araucária está com as votações abertas. A iniciativa, organizada pela empresária e jornalista Gabriela Rocha, ocorre anualmente há 27 anos e envolve diferentes segmentos do comércio e serviços do município.

A votação acontece de 1º a 20 de setembro, por meio de formulário online. É permitido apenas um voto por número de celular, sendo necessário preencher pelo menos 30% do questionário e informar um telefone válido para que a participação seja validada. Neste ano, a pesquisa contempla mais de cem categorias. A escolha dos vencedores é feita por meio de perguntas abertas, nas quais o participante escreve o nome do profissional ou empresa que considera melhor em cada área, sem a necessidade de cadastro prévio.

Segundo a organizadora, o processo de votação adota medidas de segurança para evitar fraudes. “Contamos com a participação da população porque é muito importante para democratizar o processo, que já é realizado com bastante transparência. Temos mecanismos para evitar que robôs votem, e, por isso, é necessário informar telefone e e-mail válidos. Tudo isso dá mais segurança ao processo.
Destacamos ainda que todos os comércios e profissionais da cidade participam automaticamente, já que a pergunta é aberta: ‘Quem você considera melhor em tal categoria?’. A pessoa pode escrever o nome de quem quiser, sem que a empresa precise fazer qualquer cadastro.

Por fim, reforçamos a importância de que as pessoas votem, participem e escolham os melhores na opinião delas. Desejamos boa sorte a todos os comércios locais e fico muito feliz por ver o prêmio crescer a cada ano, com mais pessoas respondendo à pesquisa e mais categorias contempladas. É uma grande honra saber que o Melhores do Ano é o maior e mais tradicional prêmio da cidade”, afirma Gabi Rocha.
O resultado será divulgado no dia 2 de outubro, em transmissão ao vivo. Todos os vencedores receberão certificado, mesmo que não participem da festa de premiação, marcada para 4 de dezembro. Durante o evento, que será realizado em formato de noite de gala, também serão entregues os troféus aos que optarem por comparecer.

Você pode acompanhar as novidades e informações pelo Instagram @melhoresdoanoaraucaria
e visitar o site https://araucariamelhoresdoano.com.br/
para conferir os resultados das edições anteriores.

Edição n.º 1481. MARIA ANTÔNIA