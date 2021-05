Premonição

Non séi proqué véio nas idéia a lembrança do Chico do Paiéro, uns quatro ano fazéndo que iéu non se encontra com iéle, última véis fói quando fizémo negócio numa debuiadora de milho, iéu ficando dia intéro de alembrando do Chico, home bom, honesto, o que anda fazéndo da vida? Escuitô palma no porton e iéra Filomena, parénte do Chico trazendo notiça que Chico do Paiéro moréu. Iéu ficô congelado, justo hoje que se alembrando do Chico iéle moréu? Fói drumir pensando ir no entéro nótro dia, quando começô sonho estranho, uma chuvarada estando lá pras banda da Faxina, trovon de balançar palanque, riberon subindo, uns raio derubando os calipito, Filomena coréndo no pasto pra salvar as vaca e um raio caindo na cabéça dela que moréu na hora, torada que ném carvon. Iéu acordô assustado e ném mais pode drumir, tanto que se alevantô, se arumô e fói no velório do Chico do paiéro, lá na Faxina. Quando se achegando contaron que Filomena fói guardar vaca procausa da chuva e raio fumegô a muiér que moréu na hora, que ném carvon estando que até caxon fói lacrado. Iéu ficô branco, sangue esfriô que inté os pé ficaron roxo, como póde? Iéu falô com iela onte e hóje iéla ta fazéndo companhia pro Chico do paiéro na téra dos morto? De tanto susto, ném bém rezo térço pro Chico e foi voltando pra casa pensando que anda acontecéndo com iéu? Iéu pensa nas pessoa, sonha e as pessoa móre? Na volta déu trupicon numa pedra e acho que acabô rolando pra valeta desmaiado e ali acabô completando nóite de sono perdida, acho que drumindo umas duas hora, umas image viéron na cabéça, um desses caminhon Fenemé caregado de areia vinha na toda pelo asfalto e um fusca chéio de génte fói atravessar rodovia, iéu gritava pra iéles mais iéles non escuitando, iéu beráva, pulava e iéles fóron atravessando, caminhon se achegando, se achegando, iéu vendo pirigo gritando e iéles non vion, de repente, acordô tudo suado, pingando, Graças a Déus non viu acidente. Quando iéu se achega na béra do asfalto, viu o mésmo fusca parado e um monton de génte vumitando, tudo atordoado, méio zonzo, iéu preguntô que acontecéu, o motorista tremendo falô que quase que iéles morem tudo, por póco caminhon de areia non passa por cima, que iéle oviu uma vóis e freiô e caminhon tirô fininha. Nótro dia fói falar com padre pra contar o que anda acontecéndo e padre falô que iésto é tudo bestéra, que iéstas premuniçon non izistem, que sendo cóisa da cabéça, dos demônho. Cuntinuô falando com padre e de repente iéle saiéu loco corendo e desesperado, mergulhô na pia de batismo, fico rezando e suando frio, só proqué iéu falando que na nóite passada iéu tinha sonhado com iéle. Desgracéra Mésmo!!!!

Publicado na edição 1261 – 13/02/2021