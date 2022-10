Preparem os guarda-chuvas e as galochas porque tem previsão de temporal para Araucária

O clima no final de semana em Araucária vai continuar ameno, com temperaturas atingindo a máxima de 25°C, no entanto, há previsão de chuvas, a começar por esta quinta-feira (06). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), também poderão ocorrer ventos intensos e queda de granizo, além de cortes de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos. A temperatura varia de 16°C a 21°C.

Na sexta (07) o dia ficará nublado e a temperatura oscilará entre 7°C a 21°C, sem previsão de chuva. No sábado (08) o sol vai brilhar e o calorzinho vai dar o ar da graça. Não há previsão de chuva e a temperatura, que nas primeiras horas do dia será de 12°C, pode chegar a 25°C. No domingão volta a chover, inclusive com chuvas e trovoadas, as temperaturas oscilam entre 11ºC e 23°C.