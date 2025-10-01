A espera está chegando ao fim! Após uma revitalização completa, os moradores do bairro Campo Alto finalmente ganharão um Supermercados Rio Verde novinho em folha. Isto mesmo! Chegou o dia da grande inauguração de mais uma loja da rede de supermercados mais querida da cidade de Colombo.

Exatamente! Na próxima terça-feira, 7 de outubro, às 9h, o Rio Verde inaugura sua filial Campo Alto em grande estilo. É a 9ª loja da rede em Colombo e a 19ª na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As obras incluíram uma reforma completa, com a ampliação da área de vendas em praticamente mil metros quadrados, passando de 1.650 metros quadrados para 2.450 metros quadrados. Resumindo: é um Rio Verde totalmente novo que está abrindo as portas para atender os clientes dessa região da cidade.

Pensando no tempo dos consumidores, a direção da empresa quase dobrou o número de caixas para finalizar a compra dos clientes. Antes eram 12 checkouts e agora são 20. Outra preocupação foi com a ampliação das vagas de estacionamento. A loja tinha 100 vagas e o número agora é o dobro. São 200 vagas, das quais 50 são cobertas.

A comunicação visual da loja também foi repaginada, sendo que agora toda a iluminação é em LED, com os setores cuidadosamente pensados para que os clientes encontrem tudo o que precisam para o seu dia a dia num único lugar.

Esse zelo do grupo Rio Verde inclui uma ampla área destinada ao setor de hortifruti, que é reabastecido diariamente com frutas, verduras, legumes e outros itens vindos direto do produtor para o consumidor. O açougue foi outro espaço carinhosamente pensado pela empresa para oferecer cortes frescos todos os dias. Mesma atenção mereceu a panificadora da filial Campo Alto, que produzirá todos os itens ali mesmo. Ou seja, nada de produto congelado.

Ao todo, o Rio Verde Campo Alto oferecerá aos seus clientes um mix completo de produtos, superior a 10 mil itens. A filial ainda gerará cerca de 200 empregos diretos e outros 500 indiretos, alimentando positivamente a roda da economia colombense. Depois de reinaugurada, a loja ficará aberto diariamente, sete dias por semana, sempre das 8h às 22h.

Serviço

Já está curioso em ver como ficou o Rio Verde Campo Alto depois dessa mega revitalização? Então anote na sua agenda a data da inauguração oficial. É na terça-feira, 7 de outubro, às 9h. O endereço é aquele que você já conhece: Estrada da Ribeira, 826, Campo Alto, Colombo. Ah, e fiquem atentos, porque o que não vai faltar é oferta para essa nova fase do Rio Verde Campo Alto! Então, passe lá dar uma conferida!