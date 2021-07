Preso com mandado na área rural terá que prestar contas à Justiça

A Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina pela rua Miguel Sirota, na zona rural de Lagoa Grande, na região conhecida como Vila do Sossego, na noite de segunda-feira 5 de julho, quando visualizou um indivíduo em frente a uma casa, em atitudes que levantaram suspeita. A equipe decidiu abordar o homem, fez a revista pessoal, mas não encontrou nada de ilícito.

Dando sequência aos procedimentos de abordagem, consultou o nome do suspeito no Sistema SESP e constatou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, com validade até 16 de outubro de 2028. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para prestar contas à Justiça.

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021