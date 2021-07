Preso por esconder maconha embaixo do banco do carro

No domingo, 18 de julho, por volta da 1h30 da madrugada, a Polícia Militar recebeu um chamado na rua Bernardo Frederico Michel, no bairro Passaúna, onde estaria ocorrendo uma briga generalizada. No local, a equipe constatou que havia algumas pessoas exaltadas em via pública, então procedeu a abordagem aos suspeitos. Acabou encontrando no bolso da calça de um deles, alguns farelos de maconha. Indagado acerca da droga, o suspeito informou que teria mais drogas dentro do seu veículo e que ele seria um usuário.

No momento em que o policial seguia em direção ao veículo, o rapaz se exaltou e foi em direção à equipe, alegando que ninguém faria busca em seu carro, até tentou pegar a chave do mesmo das mãos de um dos integrantes da equipe, mas foi contido, algemado e levado para a viatura policial.

Na revista ao carro, a equipe encontrou embaixo do banco do passageiro, um pote de vidro contendo cerca de 20,4 g de maconha, em alguns pedaços e em farelos. Diante das evidências, o homem foi encaminhado à sede da 2ª Cia para preencher um Termo Circunstanciado.

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021