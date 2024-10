Prestigie o bazar beneficente das protetoras independentes do projeto ‘Salvando Dogs’

O projeto ‘Salvando Dogs’ está frequentemente fazendo ações em prol dos animais. Além de várias campanhas para arrecadar fundos para comprar rações e até remédios, também realiza muitas rifas, onde os prêmios são doados por comércios e pessoas interessadas em ajudar de alguma forma.

Com isso, um bazar beneficente está sendo promovido pelo projeto Salvando Dogs, que atualmente conta com seis protetoras independentes principais trabalhando em conjunto. A renda do bazar irá auxiliar no pagamento das dívidas com clínicas veterinárias e lares temporários que algumas protetoras acabaram contraindo após resgatarem alguns animais.

Segundo as protetoras, a ideia de realizar o evento surgiu em um grupo de bazar online, onde foi feita uma parceria com a miss e professora Laura do Studio La Revê. “O projeto iniciou devido à necessidade de arrecadar fundos para os resgates e cuidados com os cães e gatos que atendemos”, explica uma das protetoras responsáveis pelo Salvando Dogs.

O evento será realizado nos dias 15, 16, 17 e 18 de outubro, no CMEI Norma Von Muller Berneck, durante o dia todo, das 09h às 11h e das 13h às 17h.

Ainda sendo aceitas doações de peças para o bazar, além de louças, utensílios em geral, objetos antigos, DVDs, calçados e roupinhas para pets. Os pontos de coleta estão no Studio de Dança La Revê e no próprio CMEI onde será realizado o evento.

É importante ressaltar que o foco do bazar é auxiliar as protetoras que participam do Salvando Dogs. Mas elas deixam claro que também prestam auxílio a outras protetoras independentes do município.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o número (41) 98817-6805. O CMEI Norma Von Muller Berneck está localizado na rua Jose Maria dos Anjos, 50 — Capela Velha. O Studio de Dança La Revê fica na rua Miguel Bertolino Pizato, 1174 — Iguaçu. Para quem se interessar em adotar algum animalzinho, ou ficar por dentro de outros projetos e campanhas, basta seguir e acompanhar o Instagram @salvando_dogs.

