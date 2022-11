Preventivos e mamografias precisam ser agendados nas UBS’s

No sábado (22/10), as Unidades de Saúde de Araucária realizaram um mutirão para a realização de exames preventivos (Papanicolau) e agendamentos de mamografias, em alusão ao Outubro Rosa. Apenas neste dia os preventivos estavam sendo feitos na hora, e isso acabou confundindo algumas mulheres que buscaram as UBS’s fora desta ação e não conseguiram fazer o exame. A partir de agora, segundo explica a Saúde, para fazer o Papanicolau é preciso passar por consulta médica. Já as mamografias, que no mutirão estavam sendo agendadas e não feitas na hora, continuam no mesmo esquema.

Ainda de acordo com a secretaria, neste mês de outubro (até a presente data) foram realizadas nas UBS’s 317 coletas de preventivo e emitidas 161 solicitações de mamografia. E se você ainda não realizou seus exames, procure a unidade de saúde mais perto da sua casa.

Preventivo

Esse exame é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero e que pode detectar várias doenças, entre elas: clamídia; sífilis; gonorreia; HPV; candidíase; tricomoníase; e a presença de nódulos ou cistos. O exame deve ser realizado anualmente.

Mamografia

A mamografia é um tipo de raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), recomenda que o exame deve ser feito anualmente para mulheres a partir dos 40 anos de idade. Mulheres que possuem risco aumentado, ou seja, com histórico familiar de câncer de mama devem começar o acompanhamento médico a partir dos 30 anos de idade.

MAURENN BERNARDO