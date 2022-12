Segundo o SIMEPAR, a previsão de chuva continua para esta semana e as temperaturas caem em Araucária. Nesta segunda-feira (19/12), temos dia chuvoso com máxima de 19° e mínima de 15° e possibilidade de chuva o dia todo. Na terça-feira (20/12), a previsão é de temperaturas mais frias com máxima de 18° e mínima de 15°, períodos nublados durante o dia e chuva à tarde e à noite. Na quarta-feira (21/12), amanhece nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora, com máxima de 21° e mínima de 14°.