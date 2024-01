Previsão do SIMEPAR marca chuva e tempo nublado para esta semana

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), esta semana está marcando tempo parcialmente nublado e com pancadas de chuva, menos na terça-feira (16/01), que terá apenas céu nublado.

Conforme o Simepar, nesta segunda-feira, 15 de janeiro, o céu está parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A temperatura marca a mínima de 20 °C e a máxima de 30 °C, com as rajadas de vento chegando a 31 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com a precipitação atingindo 8.4 mm. Mas é previsto que a chuva chegue por volta de 14h e permaneça até aproximadamente 16h.

Na terça-feira (16) não há sinal de chuva, mas o céu ficará nublado. A temperatura permanecerá a mesma, com a mínima sendo 20 °C e a máxima de 30 °C. A ventania aumentará para 33 km/h, e a umidade ficará entre 59% e 100%.

Na quarta-feira, 17 de janeiro, a previsão marca a volta de chuva, com a probabilidade de 97% e a precipitação acumulada de 5.3 mm. A temperatura mínima será de 22 °C e a máxima de 29 °C, com os ventos chegando a 39 km/h. A umidade ficará por volta de 63% e 95%.

Na quinta-feira, 18 de janeiro, a temperatura não terá grande mudança, com a mínima ainda sendo 22 °C e a máxima voltando para 30 °C. As rajadas vão para 43 km/h, com a umidade ficando entre 62% e 92%. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 88%, e a precipitação acumulada será de 3.0 mm.