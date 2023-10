Previsão do SIMEPAR marca chuva intensa no final de semana

A chuva não dá trégua, e de acordo com o SIMEPAR, ela continuará nesse final de semana. Nesta sexta-feira (06/10), com a probabilidade de 95%, a chuva tem precipitação acumulada de 4.6 mm. A temperatura mínima é de 13° e a máxima de 28°, com as rajadas de vento chegando a 52 km/h.

No sábado (07), a probabilidade permanece em 95%, mas a precipitação aumenta para 23.8 mm. A mínima vai para 17° e a máxima continua em 28°. A ventania também aumenta, dessa vez para 61 km/h.

No domingo (08), o município terá um aumento drástico na chuva, chegando a 60.4 mm. Mas mesmo com o tempo chuvoso, os ventos diminuem para 45 km/h. A temperatura também irá cair, com a mínima indo para 15° e a máxima para 18°.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já acionou um alerta para tempestade nesse final de semana, e a Defesa Civil Municipal está se mobilizando para caso houver necessidade de atendimentos aos moradores de Araucária.

Em caso de emergência, a orientação é ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). Para quem quiser receber alertas da Defesa Civil para a região onde vive, pode fazê-lo de forma gratuita, basta apenas enviar o número do CEP via SMS para o número 40199.