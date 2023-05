Previsão do SIMEPAR marca chuva para terça-feira (09)

Segundo a previsão do SIMEPAR, teremos chuva apenas na terça-feira (09/05), com probabilidade de 62%. Essa segunda-feira (08) será de muitas nuvens, com a mínima de 16° e a máxima de 24°.

Na terça-feira (09) o tempo ficará parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A mínima permanece em 16°, e a máxima diminui para 22°. Na quarta-feira (10) as nuvens diminuem, assim como a mínima, que cai para 15°. A máxima continua sendo de 22°. Na quinta-feira (11) as nuvens aumentam novamente, já a temperatura diminui, com a mínima caindo para 13° e a máxima para 20°.