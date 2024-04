Previsão do tempo marca céu nublado e temperatura quente neste início de abril

Nos primeiros dias do mês de abril, de acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo estará nublado e sem sinal de chuva, e a temperatura atingirá 29°C.

Nesta segunda-feira, 1° de abril, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima é de 25°C. Com as rajadas de vento atingindo 24 km/h, a umidade está por volta de 56% e 95%.

Na terça-feira, 02 de abril, o céu estará com muitas nuvens. A temperatura mínima irá cair para 16°C, e a máxima aumentará para 27°C. A ventania chegará a 29 km/h, e a umidade ficará entre 53% e 99%.

Na quarta-feira, 03 de abril, o céu voltará a ficar nublado, assim como a temperatura mínima que aumentará para 18°C novamente. A máxima permanece sendo de 27°C, e os ventos continuam sendo de 29 km/h. A umidade ficará por volta de 57% e 98%.

A temperatura na quinta-feira, 04 de abril, não terá grandes mudanças. A mínima continua em 18°C, e a máxima pode atingir 29°C. A ventania irá cair para 19 km/h, e a umidade ficará entre 51% e 98%.