Previsão do tempo marca chuva apenas para esta sexta (08)

A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), marca chuva apenas para esta sexta-feira (08), com a temperatura máxima atingindo 24 °C.

Nesta sexta-feira, 08 de novembro, o céu está nublado e com previsão de pancadas de chuva. A probabilidade de ocorrência é de 96%, com precipitação acumulada atingindo 5.7 mm. A temperatura mínima é de 16 °C e a máxima de 24 °C, onde as rajadas de vento podem chegar a 28 km/h. A umidade está por volta de 70% e 99%. No sábado, 09 de novembro, não tem previsão de chuva, mas o céu ficará nublado. A temperatura mínima será de 13 °C e a máxima de 22 °C, com a ventania aumentando para 31 km/h. A umidade ficará entre 66% e 92%. O céu no domingo, 10 de novembro, permanece nublado, mas a temperatura aumentará um pouco, com a mínima indo para 14 °C e a máxima para 23 °C. A umidade estará por volta de 52% e 97%, com os ventos atingindo 27 km/h.