Previsão do tempo marca chuva apenas para esta sexta-feira (01)

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), neste final de semana a chuva aparecerá apenas nesta sexta-feira (01/03), mas nos outros dois dias, o céu ficará com nuvens e a temperatura irá chegar a 28°C.

Nesta sexta-feira, 01 de março, com probabilidade de ocorrência de chuva sendo de 95%, a precipitação acumulada é de 5 0 mm. A temperatura mínima é de 19°C e a máxima é de 26°C, com as rajadas de vento atingindo 34 km/h. A umidade ficará por volta de 68% e 99%.

No sábado, 02 de março, a temperatura ficará a mesma do dia anterior, sendo a mínima de 19°C e a máxima de 26°C. A ventania irá diminuir para 31 km/h, e a umidade ficará entre 64% e 97%. O céu terá muitas nuvens.

No domingo, 03 de março, com o céu ficando com poucas nuvens, os ventos aumentarão drasticamente para 45 km/h. A temperatura mínima cairá para 17°C e a máxima irá para 28°C. A umidade ficará por volta de 56% e 99%.