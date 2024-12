Previsão do tempo marca chuva forte para esse final de semana

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o final de semana será marcado com muita chuva e a temperatura máxima pode chegar a 21 °C no domingo (08).

Nesta sexta-feira, 06 de dezembro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 82%, sendo a precipitação acumulada chegando a 1.6 mm. A temperatura mínima é de 17 °C e a máxima de 27 °C, com as rajadas de vento chegando a 41 km/h. A umidade está por volta de 66% e 99%.

No sábado, 07 de dezembro, a precipitação acumulada pode chegar a 30.1 mm, com a probabilidade de ocorrência de chuva sendo de 96%. A temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 22 °C. A umidade ficará entre 88% e 98%, com a ventania aumentando para 50 km/h.

Está previsto para cair uma chuva muito forte no domingo, 08 de dezembro, com as rajadas chegando a 35 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva permanece sendo de 96%, com a precipitação acumulada atingindo 76.1 mm. A temperatura mínima será de 16 °C e a máxima de 21 °C, com a umidade ficando por volta de 96% e 99%.