Previsão do tempo marca chuva para este domingo (07)

A previsão do tempo marca a volta da chuva para este domingo, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A temperatura começará a cair a partir deste sábado e promete durar a semana inteira.

Nesta sexta-feira, 05 de julho, o céu está claro e não tem previsão de chuva, a temperatura mínima é de 14°C e a máxima poderá atingir 23°C, com a ventania chegando a 32 km/h. A umidade está por volta de 41% e 97%.

No sábado, 06 de julho, a previsão prevê céu nublado e a queda da temperatura. A mínima irá para 10°C e a máxima para 15°C. A umidade ficará entre 81% e 99%, com os ventos podendo atingir 38 km/h.

No domingo, 07 de julho, está previsto para cair uma chuva com probabilidade de ocorrência sendo de 97% e precipitação de 6.9 mm. A temperatura mínima permanecerá sendo de 10°C e a máxima aumentará para 19°C. A umidade ficará por volta de 68% e 100%, com a ventania caindo para 33 km/h.