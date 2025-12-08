A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marca chuva para o início desta semana. A temperatura pode cair nesta terça-feira, mas está prevista para voltar a aumentar a partir de quarta-feira.

Nesta segunda-feira, 08 de dezembro, o céu está parcialmente nublado e há previsão de pancadas de chuva, com probabilidade de ocorrência de 71% e precipitação acumulada de 1.3 mm. A temperatura mínima é de 16°C e a máxima de 28°C, com as rajadas de vento chegando a 37 km/h e a umidade oscilando entre 40% e 96%.

Na terça-feira, 09 de dezembro, a chuva irá aumentar, com probabilidade de ocorrência de 98% e precipitação acumulada de 14.2 mm. A temperatura mínima irá para 18°C e a máxima para 22°C. A umidade ficará por volta de 83% e 99%, com a ventania estará entre 49 km/h.

Na quarta-feira, 10 de dezembro, não há previsão de chuva e o céu estará claro. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 24°C, com as rajadas de vento irão aumentar drasticamente, podendo chegar a 67 km/h. A umidade estará entre 52% e 90%.

Na quinta-feira, 11 de dezembro, o céu permanecerá claro e sem sinal de chuva. A umidade ficará por volta de 42% e 86%, com a ventania de 40 km/h. A temperatura mínima será de 14°C e a máxima de 25°C.