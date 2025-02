Previsão do tempo marca pancadas de chuva para esse fim de semana

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que, neste fim de semana, a temperatura máxima atingirá 28°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva.

Nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, a temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 26°C. As rajadas de vento podem chegar a 29 km/h, e a umidade está entre 63% e 99%. A probabilidade de chuva é de 91%, com uma precipitação acumulada de 2.0 mm.

No sábado, 15 de fevereiro, a chance de chuva aumentará para 97%, assim como a precipitação acumulada, que pode chegar a 7.0 mm. A temperatura também aumentará, com a mínima sendo de 19°C e a máxima de 28°C. A umidade ficará entre 61% e 98%, com ventos de até 25 km/h.

O tempo não sofrerá grandes alterações no domingo, 16 de fevereiro. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima permanecerá em 28°C. Os ventos alcançarão 27 km/h, enquanto a precipitação acumulada será de 5.7 mm, com 97% de probabilidade de chuva. A umidade ficará entre 65% e 99%.