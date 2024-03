Previsão do tempo marca temperatura baixa para este final de semana

Não tem sinal de chuva neste final de semana, mas de acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura irá esfriar.

A população de Araucária terá que tirar o casaco do armário, isso porque a temperatura promete cair novamente no sábado, 23 de março. A mínima vai para 13°C e a máxima será de 19°C, e a ventania poderá atingir 40 km/h. A umidade estará por volta de 68% e 95%.

No Domingo de Ramos, 24 de março, o céu permanece nublado. A temperatura mínima volta para 15°C, e a máxima aumenta para 22°C. Os ventos caem para 34 km/h, e a umidade ficará entre 71% e 95%.