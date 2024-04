Previsão do tempo marca temperaturas amenas para o fim de semana

A previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) prevê temperaturas amenas para o fim de semana. Na sexta, o céu ficará nublado durante o dia com pouca possibilidade de chuva. No sábado e no domingo não tem sinal de chuva e o céu ficará aberto.

Nesta sexta-feira, 26 de abril, a temperatura mínima é de 16°C e a máxima de 25°C. As rajadas de vento podem chegar a 23 km/h, com umidade por volta de 65% e 100%.

No sábado, 27 de abril, ainda não tem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 17°C, e a máxima aumenta para 28°C. A ventania vai para 34 km/h, e a umidade ficará entre 50% e 100%.

No domingo, 14 de abril, e o céu continua aberto. A temperatura mínima irá é de 17°C e a máxima cai para 27°C. Os ventos podem chegar a 33 km/h, e a umidade ficará por volta de 53% e 97%.