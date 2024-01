Previsão do tempo marca tempo nublado e chuvoso para este início de 2024

Feliz 2024! De acordo com a previsão do tempo do SIMEPAR, o início desta semana, e deste ano, marca tempo nublado para segunda (02) e quarta-feira (04), e chuva para esta terça-feira (03).

Nesta terça-feira, 02 de janeiro, o céu está nublado, mas sem sinal de chuva. A mínima é de 16°C e a máxima de 27°C, com as rajadas de vento chegando a 33 km/h.

A quarta-feira, 03 de janeiro, estará parcialmente nublada e com pancadas de chuva. A temperatura terá uma mudança pequena, sendo a mínima de 17°C e a máxima de 28°C. O SIMEPAR mostra que a probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com precipitação acumulada de 12.8 mm. A ventania aumentará para 36 km/h.

Na quinta-feira, 04 de janeiro, não tem sinal de chuva, mas o tempo nublado permanece. A mínima vai para 18°C e a máxima caí para 25°C, com os ventos chegando a 37 km/h.