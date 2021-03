Previsão em Araucária é de dias abafados

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

Diferente das últimas semanas, os próximos dias serão de temperaturas amenas e tempo estável. Segundo a previsão do Instituto Simepar, as nuvens de chuva vão se afastar temporariamente, trazendo um sol tímido para aquecer as manhãs no município.

Apesar do tempo nublado, esta segunda-feira, 8 de março, não será chuvosa. A máxima alcança os 25°C, com a umidade relativa do ar na casa dos 47%. Na terça-feira, 9, o céu volta a ficar encoberto. Chances de chuva em 88%, máxima de 27°C e umidade relativa do ar em 49%. Com céu claro, a quarta-feira, 10, volta a esquentar. O dia começa com mínima de 17°C e a máxima pode ultrapassar a marca dos 26°C.