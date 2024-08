Previsão marca céu claro e temperatura chegando a quase 30°C nos próximos dias

De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o céu estará claro nos próximos dias e com a temperatura chegando próximo de 30 °C. Por enquanto, não tem nenhum sinal de tempo chuvoso ou geada.



Nesta sexta-feira, 16 de agosto, a temperatura mínima é de 10 °C e a máxima de 27 °C, com as rajadas de vento chegando a 14 km/h. A umidade está por volta de 36% e 85%. Está previsto para a temperatura máxima atingir entre 14h e 15h.

No sábado, 17 de agosto, a umidade ficará entre 38% e 78%, com a ventania aumentando para 20 km/h. A temperatura mínima irá para 13 °C e a máxima permanece sendo de 27 °C. A temperatura começará a subir a partir das 9h e voltar a cair por volta de 17h.

No domingo, 18 de agosto, não terá tanta mudança na temperatura, a mínima ficará em 14 °C e a máxima irá para 28 °C. Com os ventos caindo para 17 km/h, a umidade ficará por volta de 33% e 75%.