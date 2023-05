Previsão marca chuva e temperaturas mais amenas nesse final de maio

Segundo o SIMEPAR, nesse finalzinho de maio e começo de junho as temperaturas serão mais amenas, não passando dos 19°. Nessa segunda-feira (29) o tempo será nublado, com a mínima de 11° e a máxima de 14°, e as rajadas de vento chegando a 33 km/h. Na terça-feira (30) o céu nublado e a temperatura mínima se mantêm, porém a máxima sobe para 16°, assim como a ventania, que pode chegar a 39 km/h.

Na quarta-feira (31) teremos pancadas de chuva com a probabilidade de 98%, e os ventos caem para 31 km/h. Nesse dia haverá poucas mudanças na temperatura, sendo a mínima de 12° e a máxima de 17°. Na quinta-feira (01/06) a mínima volta para 11° e a máxima aumenta para 19°. A ventania cai drasticamente para 19 km/h.

Foto: Arquivo O Popular.