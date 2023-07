De acordo com o SIMEPAR, no sábado (08/07) a probabilidade de chuvas é de 69%, com as rajadas de ventos chegando a 59 km/h.

Nessa sexta-feira (07) a mínima será de 12° e a máxima de 22°, e a ventania de 36 km/h. No sábado a mínima será de 14° e a máxima de 20°. No domingo (09) a temperatura cai, com a mínima indo para 13° e a máxima para 17°. Os ventos podem chegar a 29 km/h.

Foto: Marco Charneski.