Previsão marca chuva para a véspera de Natal

Apesar do calor, a chuva voltará! De acordo com a previsão do tempo do SIMEPAR, a chuva voltará neste final de semana.

Nesta sexta-feira, 22 de dezembro, o céu está claro sem sinal de chuva ou de nuvem, a mínima é de 17°C e a máxima de 30°C, com as rajadas de vento chegando a 28 km/h.

No sábado, 23 de dezembro, a chuva chegará com tudo, mas a temperatura continuará alta, com a mínima de 19°C e a máxima de 29°C. A probabilidade de ocorrência é de 97%, com a precipitação acumulada de 14.0 mm. A ventania aumentará para 31 km/h.

No domingo, 24 de dezembro, será véspera de Natal, mas a previsão continua marcando chuva. A temperatura permanecerá a mesma, com a mínima de 19°C e a máxima de 29°C. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 88%, com a precipitação acumulada de 2.6 mm. Os ventos aumentam novamente, dessa vez para 43 km/h.

Foto: Arquivo O Popular