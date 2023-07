Previsão marca chuva para essa semana e temperatura não passará de 16°

A semana começa com tempo frio e com probabilidade de ocorrência de chuva em 95% para segunda (17/07) e terça-feira (18), de acordo com o SIMEPAR.

Nessa segunda-feira a mínima é de 9°, e a máxima de 16°, com rajadas de ventos chegando a 30 km/h. Na terça-feira a mínima cairá para 8°, assim como a máxima que chegará a 12°. Os ventos aumentam para 42 km/h.

Na quarta-feira (19) a mínima permanece a mesma, enquanto a máxima cai novamente, agora chegando em 11°. A ventania também continua com 42 km/h. Na sexta-feira (20) a mínima pode chegar a 10° e a máxima a 15°, enquanto as rajadas de ventos aumentam para 47 km/h.