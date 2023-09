Previsão marca chuva para essa sexta, e no domingo a temperatura pode chegar a 34°

As ondas de calor continuam, e de acordo com o SIMEPAR, não tem previsão de normalidade.

Nessa sexta-feira (22/09) a mínima é de 18° e a máxima de 32°, com as rajadas de ventos chegando a 43 km/h. Além disso, a chuva também está prevista para hoje, com probabilidade de 98%, e precipitação de 2.9 mm.

No sábado (23) o céu ficará claro e sem nenhum sinal de chuva. A mínima vai para 17° e a máxima permanece em 32°. A ventania cai para 19 km/h. No domingo (24) a temperatura aumenta, sendo que a mínima volta para 18°, e a máxima vai para 34°. Os ventos podem chegar a 32 km/h.