Previsão marca chuva para sábado e no domingo a temperatura vai chegar a 27°

Será que o chão da nossa casa irá “suar” novamente? Ao que tudo indica, sim! Segundo a previsão do tempo do SIMEPAR, no sábado (09/09) teremos 98% probabilidade de chuva, enquanto no domingo (10) a temperatura irá aumentar.

Mas primeiro falaremos dessa sexta-feira (08), onde a mínima é de 13° e a máxima não passará de 24°. Não há sinal de chuva, mas o céu fica com muitas nuvens, com os ventos chegando a 44 km/h.

No sábado, a chuva ficará com uma precipitação de 14.4 mm. A temperatura promete esfriar também, com a mínima indo para 15° e a máxima para 20°. As rajadas de ventos podem chegar a 42 km/h. No domingo o céu ficará claro, sem nenhuma nuvem ou chuva. A mínima será de 14° e a máxima vai para 27°, enquanto a ventania cai para 29 km/h.