Previsão marca muita chuva para final de setembro e começo de outubro

Pode tirar seu guarda-chuva do armário! Para quem achava que iria aproveitar esse final de semana, infelizmente a previsão do tempo traz uma péssima notícia. A chuva voltará com tudo, segundo o SIMEPAR. Com probabilidade de ocorrência de 98%, o tempo chuvoso permanecerá pelos três dias.

Nessa sexta-feira (29/09), o céu está parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A precipitação é de 4.7 mm, as rajadas de vento chegam a 40 km/h. A mínima é de 12° e a máxima de 18°.

No sábado (30), mesmo com a precipitação aumentando drasticamente para 24.3 mm, a temperatura também aumentará. A mínima vai para 14° e a máxima para 20°, com a ventania indo para 34 km/h.

Além disso, o mês de outubro começará com o “pé esquerdo”. No domingo (01/10), teremos um aumento na temperatura, mas isso não quer dizer que a chuva irá embora. A mínima permanece em 14°, mas a máxima vai para 24°. E a precipitação será de 13.7 mm, com os ventos chegando a 39 km/h.